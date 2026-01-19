Учёные зафиксировали радиационный шторм уровня S4 — самый мощный с 2003 года. Поток солнечных протонов превысил 37 тысяч единиц, что стало рекордом для XXI века.

Поток частиц с энергией выше 10 МэВ достиг 37 000 pfu вечером 19 января 2025 года

Скорость солнечного ветра составила около 1700 км/с

Предыдущий аналогичный шторм наблюдался в октябре 2003 года при вспышке X17.2

Сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН зарегистрировали экстремальные показатели солнечной активности. Поток частиц с энергией более 10 МэВ преодолел отметку в 10 000 pfu и продолжил нарастать. К вечеру 19 января значение превысило 30 000 единиц, а позднее достигло 37 000 pfu.

Подобные уровни радиации последний раз фиксировались в октябре 2003 года. Тогда вспышка класса X17.2 спровоцировала крупнейшую магнитную бурю текущего столетия. Теоретический максимум S5 за всю историю наблюдений ни разу не регистрировался.

Скорость и характер события

Около 22:37 мск 19 января солнечный выброс достиг Земли. Между прохождением точки Лагранжа L1 и приходом к планете прошло 15 минут. Расстояние в 1,5 миллиона километров было преодолено со скоростью примерно 1700 км/с, сообщили специалисты лаборатории.

Энергетические частицы от Солнца полностью останавливаются магнитным полем и атмосферой Земли. Для поверхности планеты угрозы нет. Однако космические аппараты и спутники сейчас переживают экстремальные нагрузки.





Риски для техники и людей

Радиоэлектроника спутников проектируется с запасом радиационной стойкости, но при таких уровнях излучения возможны временные сбои и потеря данных. Классификация NOAA указывает, что шторм S4 создаёт опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос на МКС.

Радиационный риск существует для экипажей и пассажиров самолётов, выполняющих рейсы на высоких широтах. Спутники могут столкнуться с проблемами памяти, ошибками систем ориентации и падением эффективности солнечных панелей. Вероятны перебои в радиосвязи и погрешности навигационных систем.

Исследователи называют происходящее уникальным для текущего солнечного цикла. Столь высокая активность Солнца подтверждает выход на пик 25-го цикла. В ближайшие сутки ожидаются сильные геомагнитные бури. Они могут вызвать полярные сияния на необычно низких широтах и повлиять на работу радиосистем в северных регионах.