Российский биоспутник «Бион-М №2», прозванный «ковчегом Ноя», успешно приземлился 19 сентября в степях Оренбургской области после 30 суток на орбите. На борту находились 75 мышей, более 1,5 тысячи мух, микроорганизмы, культуры клеток и семена растений, участвовавшие в более чем 30 научных экспериментах.

Спутник был запущен с космодрома Байконур 20 августа ракетой «Союз-2.1б» и выведен на полярную орбиту высотой 370-380 километров с наклонением около 97 градусов. Все образцы подверглись воздействию повышенного уровня космической радиации.

Первичный осмотр и эвакуация образцов

Фотографии с места посадки показали, что капсула вызвала небольшой пожар в сухой траве, который быстро потушили. После этого к модулю подошли поисковые группы на вертолётах, чтобы как можно быстрее извлечь живых животных для первичного осмотра.

На месте специалисты оценивали, например, двигательную активность мух, чтобы выявить возможные нарушения нервной системы. Первыe исследования проводились в развернутом медицинском шатре, а затем биообразцы были направлены в московский Институт медико-биологических проблем РАН (ИБМП).





Научные задачи миссии

Программа «Биона-М №2» включает 10 разделов. Первые два посвящены изучению гравитационной физиологии животных — данные помогут разрабатывать технологии жизнеобеспечения человека при одновременном воздействии невесомости и радиации.

Разделы с третьего по пятый исследуют влияние космического полёта и факторов открытого космоса на растения, микроорганизмы и их сообщества — это позволит понять общие закономерности жизни во Вселенной.





В шестом, восьмом и девятом разделах реализуются биотехнологические и физико-технические эксперименты. Седьмой комплекс охватывает радиобиологические и дозиметрические исследования, необходимые для повышения радиационной безопасности пилотируемых кораблей. Десятый раздел подготовлен школьниками из России и Белоруссии.

Эксперимент по гипотезе панспермии

Отдельное внимание привлёк эксперимент «Метеорит». Его цель — проверить гипотезу панспермии, согласно которой жизнь на Земле могла быть занесена из космоса. В корпус спускаемого аппарата встроили базальтовые породы с микробами, чтобы выяснить, способны ли бактерии выжить при экстремальных температурах входа в атмосферу.

По словам специалистов ИБМП, собранные данные помогут глубже понять, как биологические системы реагируют на условия космоса и что необходимо для обеспечения безопасности будущих пилотируемых миссий.