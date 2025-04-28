Аналитики JP Morgan пересмотрели прогнозы по итогам второго квартала 2025 года и ожидают, что доходы Apple могут увеличиться благодаря краткосрочным эффектам торгового конфликта между США и Китаем. Компания опубликует результаты за второй квартал 1 мая 2025 года.

Почему JP Morgan ожидает рост

Согласно записке для инвесторов, с которой ознакомился AppleInsider, угрозы введения новых тарифов в начале года стимулировали спрос на устройства Apple. Потребители стали раньше обновлять iPhone, Mac и другие продукты, а розничные сети увеличили закупки.

В результате JP Morgan повысил прогноз выручки Apple за второй квартал с $93,5 млрд до $95,8 млрд. Прогноз по прибыли на акцию также увеличен с $1,59 до $1,66. Оба показателя превзошли средние рыночные ожидания в $94,2 млрд выручки и $1,61 прибыли на акцию.

Если прогноз подтвердится, это будет означать рост доходов на 5,5% в годовом сравнении. Ожидается также, что валовая прибыль останется стабильной — на уровне 47,1%, что соответствует консенсусу аналитиков.

Перспективы на третий квартал

Ожидается, что третий квартал станет для Apple более сложным. Он напрямую попадёт под влияние новых тарифов, введённых администрацией Дональда Трампа, и ответных мер Китая. Тем не менее, в JP Morgan оценивают ситуацию достаточно оптимистично.

Предполагается, что угрозы повышения цен снова подтолкнут потребителей и ритейлеров к досрочным покупкам, чтобы избежать удорожания продукции.

По прогнозу аналитиков, выручка в третьем квартале может достичь $90,8 млрд при средней рыночной оценке $89,2 млрд. Валовая маржа снизится до 46,3% против консенсуса в 46,7%, но прибыль на акцию останется выше ожиданий — $1,51 против $1,48.

При этом JP Morgan ожидает, что сама Apple будет давать осторожные прогнозы по динамике доходов, ориентируясь на рост в диапазоне от низких до средних однозначных значений в процентах.

Оценка акций Apple

На данный момент JP Morgan сохраняет рекомендацию «Покупать» (Overweight) по акциям Apple с целевой ценой $245 за бумагу.

Аналитики отмечают, что предсказания на три месяца вперёд в условиях нестабильной рыночной ситуации остаются рискованными. Однако на данный момент их взгляд на финансовые перспективы Apple остаётся позитивным.