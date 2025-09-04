Компания Dreame представила в Берлине на выставке IFA 2025 сразу несколько флагманских новинок для дома. Главным анонсом стал робот-пылесос Matrix10 Ultra — первый в мире с системой автоматической смены швабр. Также дебютировали вертикальные беспроводные модели V20 Pro и V30 с интеллектуальной системой уборки без зазоров и спутываний.

Matrix10 Ultra: робот-пылесос со сменой швабр

Matrix10 Ultra стал первым роботом-пылесосом, оснащённым станцией Multi-Mop Switching Dock. Она позволяет автоматически менять насадки-швабры в зависимости от типа помещения. В устройство можно установить до трёх видов салфеток:





с нейлоновой щетиной — для удаления жира на кухне;

губчатые, удерживающие влагу, — для ванных комнат;

термо-салфетки — для поддержания стабильной температуры при уборке остальных зон.

Кроме того, в Matrix10 Ultra реализован отсек для трёх различных растворов (Three-Solution Compartment). Они предназначены для устранения запахов домашних животных, ухода за деревянными покрытиями и стандартной уборки. Такой подход позволяет автоматически подбирать оптимальный режим обработки для каждой комнаты и минимизировать ручное вмешательство.

V20 Pro и V30: вертикальные пылесосы без зазоров и спутываний

В линейке беспроводных пылесосов Dreame представлены новые модели V20 Pro и V30. Их главная особенность — роботизированный манипулятор GapFree AI Robotic Arm. Он управляется инфракрасным датчиком и позволяет убирать вдоль стен и мебели без зазора — вплоть до 0 мм. Таким образом, края очищаются за один проход.





Для борьбы с запутыванием волос в пылесосах применяется технология TangleCut Dual Scraper. Встроенные в роликовую щётку моторизованные скребки разрезают волосы на мелкие части, после чего они сразу попадают в пылесборник. Это исключает необходимость чистить щётку вручную и предотвращает остановку ролика.

Насадка OmniX 2.0 Dynamic Brush Head автоматически подстраивается под разные покрытия — от ковров до паркета. Дополняет её складной под 90° четырёхступенчатый шланг, позволяющий легко убирать под низкой мебелью.





В итоге новые устройства Dreame предлагают пользователям не только больше автоматизации, но и более точную и быструю уборку.