Google представила Opal

Инструменты программирования на базе ИИ стали настолько популярны за последние месяцы, что практически каждая крупная технологическая компания либо использует их, либо разрабатывает собственные решения. Создатели так называемых инструментов «vibe-coding» сейчас на вес золота. Стартапы вроде Lovable и Cursor активно отбиваются от покупателей и инвесторов, стремящихся присоединиться к новой горячей тенденции.

Теперь и Google присоединилась к этой гонке: компания тестирует инструмент vibe-кодинга под названием Opal, доступный пользователям из США через платформу Google Labs, где Google обычно экспериментирует с новыми технологиями.

Opal позволяет создавать мини-веб-приложения с помощью обычных текстовых запросов. Также можно изменять уже существующие приложения из специальной галереи. Всё, что требуется от пользователя — описать, какое приложение он хочет создать. После этого Opal использует различные ИИ-модели Google для генерации приложения.

Когда приложение готово, пользователю открывается панель визуального редактора, в которой можно увидеть рабочий процесс: от входных данных до конечного результата. Можно кликать по каждому шагу, чтобы увидеть использованный запрос и при необходимости отредактировать его. Также доступно ручное добавление новых шагов из панели инструментов Opal.





Opal позволяет публиковать готовые приложения в интернете и делиться ссылками с другими людьми, которые могут протестировать их, используя свои аккаунты Google.

Хотя в Google AI Studio уже можно создавать приложения с помощью подсказок, визуальный интерфейс Opal говорит о том, что компания стремится сделать процесс доступным для более широкой аудитории.





Google присоединяется к длинному списку конкурентов — Canva, Figma, Replit и других, — которые также создают инструменты для того, чтобы непрограммисты могли разрабатывать прототипы приложений без знания кода.