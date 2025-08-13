Владельцы новых Galaxy получат полгода бесплатных AI-инструментов Google
Samsung запустила акцию для пользователей новейших смартфонов Galaxy, предлагая им шесть месяцев бесплатного доступа к подписке Google AI One Pro. Предложение распространяется на владельцев моделей Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, а также складных Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.
Что входит в Google AI One Pro
Подписка Google AI One Pro даёт доступ к:
- Gemini 2.5 Pro — флагманской версии ИИ-модели Google;
- Flow — инструменту для создания фильмов на основе коротких клипов;
- интеграции Gemini в приложения Workspace;
- 2 ТБ облачного хранилища.
В состав подписки входит и Veo 3 — модель генерации видео, способная создавать 8-секундные ролики по текстовому запросу. Flow объединяет такие клипы в более длинные сцены. По окончании бесплатного периода стоимость составит $19,99 в месяц или $199,99 в год.
Чтобы активировать предложение, нужно скачать приложение Google One из Google Play и открыть его на поддерживаемом смартфоне Galaxy — предложение появится автоматически.
Дополнительные бонусы для владельцев складных моделей
Владельцы Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 также получат:
- 2 месяца бесплатного доступа к Adobe Lightroom;
- скидку 50% на видеомонтаж в LumaFusion;
- скидку 30% на Arcsite;
- скидку 30% на Noteshelf.
Другие недавние акции Samsung
В июле Samsung предоставила 12-месячную подписку Perplexity AI Pro для ряда смартфонов и планшетов Galaxy. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо удалить приложение Perplexity, установленное из Google Play, затем загрузить его из Galaxy Store на совместимое устройство в США. После установки и активации пользователь получал доступ к Pro-версии на год.
Эксперты советуют следить за сроками окончания бесплатных подписок, чтобы при желании отменить их до начала списания средств.