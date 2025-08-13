На фоне недавнего скачка цен, стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась почти на 3%. Это первое заметное снижение после более чем недельного роста и обновления исторических максимумов.

Аи-95 упал в цене до 78,2 тыс. рублей за тонну

По данным биржи, в среду 13 августа цена тонны бензина марки «Премиум-95» опустилась на 2,87 % и составила 78 203 рубля. Днём ранее этот показатель достиг рекордных 80 510 рублей за тонну.





Бензин Аи-92 подешевел на 0,59 % — до 70 070 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 1,04 % и составила 58 641 рубль за тонну.

При этом цены на другие виды топлива продемонстрировали умеренный рост. Авиакеросин подорожал на 0,75 % — до 71 622 рублей за тонну. Топочный мазут прибавил 0,26 %, достигнув 22 347 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы выросли в цене на 0,06 % — до 20 983 рублей за тонну.

Минэнерго и ФАС принимают меры по стабилизации рынка

В Министерстве энергетики России сообщили, что объемы производства бензина будут восстановлены в ближайшие дни. Это связано с завершением незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Также в министерстве отметили, что нефтяные компании вводят резервные мощности переработки и увеличивают производство.

Дополнительные объёмы топлива, освободившиеся из-за временного запрета на экспорт, направляются в приоритетном порядке на биржевые торги и розничный рынок.





Федеральная антимонопольная служба рассматривает возможность увеличения минимального норматива продаж бензина на бирже с 15 до 17 %. Ведомство надеется, что это повысит прозрачность ценообразования и поможет сдерживать необоснованный рост цен.

Запрет на экспорт бензина может быть продлён

Напомним, что в конце июля правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина для его производителей. Эта мера действует до конца августа и направлена на насыщение внутреннего рынка. Возможность продления ограничений на сентябрь рассматривается кабмином — решение будет зависеть от динамики биржевых цен.