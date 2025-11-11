Thunderobot выпустила новый мини-ПК Mix G2 — компактную игровую систему объёмом всего 3,2 литра, сочетающую мощное «железо» и современный дизайн. Устройство ориентировано на геймеров и контент-мейкеров, которым нужен уровень производительности настольного компьютера в небольшом корпусе.

В основе Mix G2 лежит новейший процессор Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами и 24 потоками, работающий на частоте до 5,4 ГГц. Его тепловой пакет достигает 120 Вт, а встроенный NPU обеспечивает вычислительную мощность до 36 TOPS для задач с применением искусственного интеллекта. Это позволяет системе использовать AI-оптимизацию для игр и рабочих приложений через Intel APO и Application Optimization.

За графику отвечает видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop на архитектуре Blackwell. Она работает с мощностью 175 Вт и оснащена 24 ГБ видеопамяти GDDR7. Видеокарта поддерживает трассировку лучей, технологию DLSS 4, а также инструменты Nvidia Studio и Max-Q для ускорения творческих процессов. Общая производительность GPU составляет 10 496 ядер CUDA и 1824 TOPS AI-мощности.

Для охлаждения Thunderobot использует собственную систему с крупной паровой камерой (194×130×2,8 мм), двумя 12-вольтовыми вентиляторами и ультратонкими ребрами толщиной 0,1 мм. По заявлениям компании, эффективность охлаждения выросла на 30% по сравнению с прошлым поколением.

Mix G2 оснащён 64 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МТ/с и твердотельным накопителем PCIe 4.0 NVMe объёмом 1 ТБ. При этом доступна возможность расширения ОЗУ до 128 ГБ и установка дополнительного SSD через слоты PCIe 4.0 и PCIe 5.0.





Из интерфейсов доступны Thunderbolt 5, HDMI 2.1, порты USB-A и USB-C, разъём RJ45, а также беспроводные модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплект входит док-станция для расширения портов. На передней панели расположены разъёмы USB 5 Гбит/с (Type-A и Type-C) и аудиовыход.

ПК работает под управлением Windows 11 Home и выделяется эффектным дизайном — кнопкой питания в форме треугольника Пенроуза, голубой LED-подсветкой и полупрозрачной боковой панелью. Его можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Габариты корпуса — 332 × 212 × 45 мм.

Продажи Thunderobot Mix G2 стартуют 20 ноября. Доступны три конфигурации: