Компания MSI выпустила в Китае обновлённую версию мини-ПК MPG Trident AS, расширив линейку компактных игровых настольных систем. Новинка получила современное «железо», включая процессор Intel Core Ultra 7-265F и видеокарты нового поколения Nvidia GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti.

Стоимость модели с RTX 5060 начинается с 11 549 юаней (около 1 624 долларов), а вариант с RTX 5060 Ti оценивается в 13 149 юаней (примерно 1 849 долларов).

В основе системы — процессор Intel Core Ultra 7-265F, оснащённый 20 ядрами и 20 потоками с максимальной частотой до 5,3 ГГц и 30 МБ интеллектуального кеша. Процессор установлен на материнской плате MSI B860M, поддерживающей Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и проводное подключение 2.5G Ethernet.

Игровой ПК оснащён видеокартами Nvidia нового поколения на архитектуре Blackwell. RTX 5060 и RTX 5060 Ti имеют по 8 ГБ видеопамяти GDDR7, поддерживают технологии DLSS 4, Nvidia Reflex 2 и трассировку лучей. По заявлению компании, они обеспечивают до 614 TOPS вычислительной мощности для задач ИИ и совместимы с функциями Nvidia Studio, предназначенными для творческих профессионалов.

Система комплектуется 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и твердотельным накопителем NVMe PCIe 4.0 объёмом 1 ТБ. За охлаждение отвечает фирменная система Silent Storm Cooling, разделяющая воздушные потоки между процессором, видеокартой и блоком питания. Корпус объёмом 10 литров оснащён встроенным блоком питания мощностью 500 Вт с сертификатом 80 Plus и поддерживает быструю замену компонентов без инструментов. В комплекте можно выбрать боковые панели из закалённого стекла или металла.





На передней панели размещены порты USB-C, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0 и аудиоразъём 3,5 мм. На задней панели находятся два порта USB-A 10 Гбит/с, два USB-A 2.0, дополнительный USB-C, два аудиовыхода 3,5 мм и оптический разъём S/PDIF.

ПК работает под управлением Windows 11 Home и поставляется с трёхлетней гарантией, включающей выездное обслуживание. Размер корпуса составляет 396,57 × 137,06 × 410,39 мм — система сохраняет компактный формат, характерный для серии Trident AS.