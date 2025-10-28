Компания MSI анонсировала выпуск двух новых вариаций десктопной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5050. Эти модели, спроектированные специально для компактных систем SFF и ITX, выделяются на фоне конкурентов своими небольшими размерами, не уступая в производительности.

Дизайн обеих версий идентичен, разница заключается в тактовой частоте графического процессора: 2572 МГц у модели G5050-8II и 2602 МГц у G5050-8IIC. Остальные параметры совпадают: 2560 ядер CUDA, теплопакет 130 Вт и 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 128-битной шиной (пропускная способность 20 Гбит/с).

Каждая из представленных видеокарт имеет размеры 147x120x45 мм (занимает два слота расширения). Система охлаждения построена на одном вентиляторе. На задней панели расположены три порта DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b.

Для стабильной работы системы с любой из новинок рекомендуется блок питания мощностью 550 Вт. В отличие от более мощных представителей линейки, эти видеокарты оснащены одним стандартным 8-контактным разъемом питания. Информация о стоимости и дате начала продаж компактных версий RTX 5050 пока не разглашается.