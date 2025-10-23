Компания MSI представила Cubi 5 1M, малогабаритные компьютеры с корпусом объемом всего 380 мл. Эти ПК обладают значительной производительностью, достаточной для многозадачной работы, запуска корпоративного программного обеспечения и решения иных профессиональных задач.

В основе Cubi 5 1M лежат процессоры Intel, в максимальной конфигурации — Core i7 150U с интегрированным графическим ядром Intel. Оперативная память DDR5 может достигать 64 ГБ, а для твердотельного накопителя NVMe PCIe Gen4 присутствует соответствующий разъем.

Несмотря на компактный форм-фактор, Cubi 5 1M способен поддерживать подключение до четырех мониторов через интерфейсы Thunderbolt 4, HDMI и DisplayPort. Кроме того, в спектр портов новинки входят четыре USB Type-A (10 Гбит/с), два порта Ethernet и один аудиовыход.

Эргономичный дизайн Cubi 5 1M способствует эффективной организации рабочего места. С помощью крепления VESA мини-компьютер можно закрепить сзади монитора, тем самым освободив место на столе.

Функция MSI Power Link обеспечивает возможность автоматического включения ПК при включении монитора MSI, а программное обеспечение Power Meter помогает пользователям мониторить энергопотребление компьютера, отображая показатели в реальном времени.





Информация о цене и сроках поступления в продажу MSI Cubi 5 1M пока не разглашается.