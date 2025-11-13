Компания IBM объявила о выпуске двух новых квантовых чипов, которые, по её мнению, могут помочь добиться «квантового преимущества» — способности квантового компьютера выполнять задачи быстрее и эффективнее классических машин, ориентировочно к концу 2026 года. Новые чипы, получившие названия Nighthawk и Loon, призваны значительно ускорить прогресс в этой области, благодаря различным подходам к соединению кубитов. Методы позволяют снизить количество ошибок и расширить возможности сложных вычислительных процессов.

Особое внимание уделяется чипу Nighthawk, который, по мнению компании, способен обеспечить достижение квантового преимущества. К концу 2025 года IBM планирует представить его в версии для своих партнёров — с 120 кубитами, объединёнными в сетку при помощи 218 настраиваемых разветвителей, расположенных по квадратной решётке для взаимодействия с соседними кубитами. IBM утверждает, что такой дизайн позволит Nighthawk выполнять более сложные схемы с ростом сложности на 30%, при этом сохраняя меньший уровень ошибок. Кроме того, устройство сможет обрабатывать задачи, требующие до 5000 двухкубитных вентилей — это ключ к решению более серьёзных и масштабных вычислительных проблем.

Второй чип, IBM Quantum Loon, считается более экспериментальным решением. Он отличается тем, что соединяет кубиты не только горизонтально, но и вертикально, что способствует уменьшению ошибок и расширяет возможности выполнения более сложных вычислений, — сообщает журнал New Scientist. Какой из чипов окажется более перспективным, определить пока трудно, однако оба варианта показывают потенциал для практических приложений в области квантовых технологий.

В дополнение к аппаратной инициативе IBM анонсировала работу над новым инструментом для оценки прогресса в достижении квантовых преимуществ. Этот проект реализуется совместно с научным сообществом, при поддержке компании Algorithmiq, исследователей из Института Флэтайрона и BlueQubit. Инструмент предназначен для проведения экспериментов по исследованию квантовых преимуществ в различных областях, таких как наблюдаемые оценки, вариационные задачи и проверка результатов классической верификацией. IBM приглашает к участию более широкий круг исследователей, чтобы ускорить развитие этой области.

Отличительной чертой подхода IBM является сосредоточенность на объединении кубитов в небольшие группы, что отличается от стратегии конкурентов. Например, в 2024 году Google представила свой чип Willow, который theoretically может продемонстрировать квантовое преимущество. В 2025 году Google также объявила о создании алгоритма «Quantum Echoes», который реализует первый проверяемый квантовый эффект — так называемый «внеочередной временной коррелятор» (OTOC), — что считается важным шагом в области квантовых вычислений.



