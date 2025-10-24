Легковой беспилотный автомобиль Яндекса совершил поездку по маршруту Москва — Тула — Москва без единого вмешательства человека. Испытатель присутствовал за рулём, но управление на протяжении 400 километров полностью осуществляла система автономного вождения.

Камеры, установленные в салоне, фиксировали процесс: одна снимала дорогу, другая — действия водителя, третья — педали. Компания опубликовала короткий ролик в ускоренной съёмке и шестичасовую запись без склеек, подтверждающую, что движение проходило в автоматическом режиме.

Автомобиль управлялся системой, основанной на нейросети-трансформере, обученной на реальных действиях опытных водителей. Она прогнозирует поведение других участников движения и прокладывает маршрут с учётом полученных данных. ML-планировщик отвечал за маневры, уступал дорогу общественному транспорту, корректно объезжал ремонтные участки и проходил платные участки трассы М-4 «Дон» с помощью транспондера.

Маршрут включал городские улицы Москвы и Тулы, региональные и федеральные дороги. На пути встречались развязки, перекрёстки с регулировкой и без неё, а интенсивность потока менялась: в столице возникали заторы, за городом движение было свободным.

Яндекс развивает технологии автономного управления с 2017 года. Сегодня их применяют в легковом и грузовом транспорте, а также в роботах-доставщиках. В будущем компания намерена использовать ту же систему в гуманоидных роботах.





С мая 2025 года автономные грузовики Яндекса выполняют коммерческие перевозки для сети «Магнит» по маршруту Коломна — Тула. За это время они преодолели свыше 130 тысяч километров и перевезли около 4 тысяч тонн товаров. В 2026 году компания расширит географию перевозок, а к 2027-му увеличит парк автономных тягачей до тысячи единиц.

Легковые беспилотники также используются в формате роботакси. Первые испытания прошли в 2023 году в районе Ясенево, где за три месяца было выполнено более 1700 поездок с пассажирами. В 2026 году Яндекс запустит роботакси в других районах Москвы — перевозить пассажиров будут 200 автономных автомобилей, заказать поездку можно будет через приложение Яндекс Go.