Японская компания Sharp, известная своими телевизорами и бытовой техникой, представила новую версию концепта электрического минивэна LDK+. Премьера модели состоится в конце октября на выставке Japan Mobility Show.

Обновлённый LDK+ заметно ближе к серийному автомобилю по сравнению с первым прототипом, показанным в Токио осенью 2024 года. Теперь кузов получил пропорции классического минивэна, а дизайн стал выразительнее: спереди появилась широкая панель с диодной оптикой. Автомобиль оборудован раздвижными дверями, привычными дверными ручками и традиционными зеркалами заднего вида — ранее их заменяли камеры, а ручки были скрыты в кузове.

По замыслу Sharp, LDK+ должен стать «продолжением гостиной». Внутри — ровный пол, поворотное водительское кресло, мягкая подсветка, центральная консоль с откидным столиком и проектор с экраном, который выдвигается над задними сиденьями. Крупный 65-дюймовый дисплей, использовавшийся в прошлогоднем прототипе, в новой версии отсутствует.

Платформа у минивэна осталась прежней — как у концепта Foxconn Model A. Подробные технические характеристики производитель пока не раскрывает. Известно лишь, что электромобиль оснастят системой на основе искусственного интеллекта, которая позволит взаимодействовать с домашними устройствами и техникой.