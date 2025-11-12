Китайская компания Tianma официально объявила о новом достижении в области дисплейных технологий. Производитель представил экранную панель, в которую встроена функция NFC, что стало важным шагом к созданию более компактных и эффективных устройств. Это новшество, как отмечает компания, может существенно повлиять на развитие следующего поколения смартфонов и интеллектуальных терминалов.

По заявлению Tianma, новый 4,6-дюймовый экран оснащен продвинутой пиксельной катушечной структурой, которая обеспечивает работу NFC на расстоянии до 3 сантиметров. Это позволяет пользователю взаимодействовать с системами NFC через сам экран, без необходимости прямого контакта. Панель использует общие драйверные схемы, материалы с низким сопротивлением и алгоритм временного разделения, благодаря чему функции сенсорного управления и NFC могут работать одновременно, не создавая помех друг другу.

Такое решение обеспечивает удобную многозадачность: пользователь может продолжать пользоваться устройством, одновременно совершая NFC-действия, например оплату или аутентификацию. Кроме того, экран поддерживает фирменную сенсорную технологию Tianma TED Touch, которая обеспечивает высокую точность и отзывчивость даже при интеграции NFC.

Конструкция нового дисплея отличается высокой степенью интеграции, что снижает количество внутренних слоев и помогает производителям экономить внутреннее пространство устройств, делая их тоньше. Сам экран теперь выполняет роль NFC-зоны, обеспечивая визуальную однородность и эффект изображения «от края до края».

Ожидается, что инновационная технология Tianma найдет применение не только в смартфонах, но и в промышленных портативных устройствах, системах контроля доступа и умных домашних интерфейсах, обеспечивая более удобное и естественное взаимодействие между пользователем и устройством.



