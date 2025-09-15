nzspwkj7x8sj2jp2tknnwm
Флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra, по слухам, станет площадкой для демонстрации новых экранных технологий компании. Инсайдер Ice Universe сообщил, что устройство сохранит диагональ дисплея 6,89 дюйма, как и у Galaxy S25 Ultra, но будет оснащено инновациями, которые ранее в серии S не применялись.

Какие технологии ждут Galaxy S26 Ultra

Инсайдер обещает «сюрпризы», не уточняя деталей, но упоминает использование ключевых дисплейных решений Samsung. Речь может идти о Flex Magic Pixel и Color Filter on Encapsulation (CoE).


  • Flex Magic Pixel — технология с применением ИИ для контроля углов обзора и защиты конфиденциальности пользователя.
  • CoE — уже используется в складных смартфонах Galaxy Fold, обеспечивает более глубокий чёрный цвет, повышает яркость на улице, снижает энергопотребление и улучшает цветопередачу.
Если эти технологии появятся в Galaxy S26 Ultra, смартфон может превзойти конкурентов по качеству изображения и энергоэффективности.

Дизайн и камеры

По предварительным данным, Galaxy S26 Ultra станет тоньше, чем его предшественник, а углы корпуса будут более скруглёнными. Смартфон сохранит аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч и примерно тот же вес, что и Galaxy S25 Ultra.


Камеры также ждут улучшения: три из четырёх модулей будут обновлены. При этом 50-Мп телеобъектив останется в четвёртый раз подряд. Ожидается, что блок камер будет крупным и заметным.

Конкуренция с iPhone 17 Pro

Apple с iPhone 17 Pro уже подняла высокую планку для смартфонов 2025 года. Интерес к устройству до релиза огромен, и Samsung придётся приложить усилия, чтобы Galaxy S26 Ultra смог составить достойную конкуренцию. Ставка на новые дисплейные технологии может стать ключевым преимуществом южнокорейского бренда.


