NFC Forum анонсировал выпуск NFC Release 15, который увеличивает радиус действия технологии с 5 мм до 2 см — в четыре раза больше, чем раньше. Это улучшение делает соединение более стабильным и быстрым, а также упрощает установку связи без точного совмещения устройств.

Ключевые нововведения:

Увеличенный радиус действия — до 2 см для более удобных платежей, работы с цифровыми ключами и подключения умных устройств

— до 2 см для более удобных платежей, работы с цифровыми ключами и подключения умных устройств Поддержка новых сценариев :

: Смартфоны как платежные терминалы

Упрощенное сопряжение носимых устройств и техники для умного дома

Беспроводная зарядка маломощных устройств (до 1 Вт)

Цифровые паспорта продукции (DPP) — соответствие новым нормативным требованиям с поддержкой облачного отслеживания

— соответствие новым нормативным требованиям с поддержкой облачного отслеживания Совместимость с существующей инфраструктурой (мобильные платежи, электронные ID, системы контроля доступа)

Безопасность остаётся приоритетом: NFC по-прежнему требует подтверждения действий пользователя через касание или приближение, а все транзакции защищены шифрованием.

Спецификации Release 15 уже доступны участникам NFC Forum, а публичный релиз и начало сертификации запланированы на осень 2025 года. Большинство современных смартфонов смогут поддерживать новый стандарт через программные обновления.