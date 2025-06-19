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NFC Forum анонсировал выпуск NFC Release 15, который увеличивает радиус действия технологии с 5 мм до 2 см — в четыре раза больше, чем раньше. Это улучшение делает соединение более стабильным и быстрым, а также упрощает установку связи без точного совмещения устройств.

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Ключевые нововведения:

  • Увеличенный радиус действия — до 2 см для более удобных платежей, работы с цифровыми ключами и подключения умных устройств
  • Поддержка новых сценариев:
  • Смартфоны как платежные терминалы
  • Упрощенное сопряжение носимых устройств и техники для умного дома
  • Беспроводная зарядка маломощных устройств (до 1 Вт)
  • Цифровые паспорта продукции (DPP) — соответствие новым нормативным требованиям с поддержкой облачного отслеживания
  • Совместимость с существующей инфраструктурой (мобильные платежи, электронные ID, системы контроля доступа)

Безопасность остаётся приоритетом: NFC по-прежнему требует подтверждения действий пользователя через касание или приближение, а все транзакции защищены шифрованием.

Спецификации Release 15 уже доступны участникам NFC Forum, а публичный релиз и начало сертификации запланированы на осень 2025 года. Большинство современных смартфонов смогут поддерживать новый стандарт через программные обновления.

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