Samsung расширяет своё портфолио цифровых решений, представив цветной электронный дисплей Samsung Color E-Paper. Новинка ориентирована на корпоративный сегмент и предназначена для цифровой навигации и вывесок. Модель получила название EM32DX и стала более компактной версией 75-дюймового прототипа, показанного ранее.

Экран без бликов и энергозатрат

Новый 32-дюймовый дисплей на основе технологии E Ink Spectra 6 поддерживает разрешение QHD (2560 × 1440 пикселей). Устройство сохраняет статичное изображение без потребления энергии, а встроенный аккумулятор на 4600 мА·ч обеспечивает до 500 дней автономной работы. Даже при обновлении контента энергопотребление остаётся минимальным.

Samsung доработала алгоритмы отображения цвета для повышения точности передачи изображений и улучшения читаемости. Это делает дисплей особенно подходящим для применения в торговле, образовании и общественных пространствах.

Поддержка Wi-Fi, Bluetooth и централизованного управления

Samsung Color E-Paper весит 2,5 кг при толщине 17,9 мм. Рамки со всех сторон — 13,9 мм. Дисплей оснащён двумя портами USB Type-C, модулями Wi-Fi и Bluetooth, а также 8 ГБ встроенной памяти. Управление осуществляется через мобильное приложение Samsung E-Paper для Android и iOS.

Бизнес-пользователи могут использовать платформу Samsung VXT (Visual eXperience Transformation) для удалённого управления, мониторинга и централизованного контроля. Устройство также совместимо с корпоративными решениями через Tizen Enterprise API.

Экологичное исполнение и коммерческое предложение

Samsung уделила внимание экологичности: упаковка выполнена полностью из бумаги, а корпус — на 55 % из переработанного пластика. Компания остаётся крупнейшим производителем цифровых табло с долей 34,6 % на мировом рынке по итогам 2024 года.

32-дюймовый дисплей Samsung Color E-Paper уже доступен для заказа. Розничная цена составляет $1 350, а при заказе более 150 единиц — $1 200 за штуку. Поставки стартуют в середине июня.