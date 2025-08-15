Серия флагманов Xiaomi 16, включая модели 16 и 16 Pro, получит значительные изменения в фотовозможностях. По данным инсайдеров, смартфоны представят в последнюю неделю сентября 2025 года, и акцент в них будет сделан именно на камерах.

Новый сенсор для селфи и улучшенная основная камера

По информации авторитетного источника Digital Chat Station на Weibo, Xiaomi откажется от фронтальной камеры на 32 Мп, которая использовалась с серии Xiaomi 13. Вместо неё появится новый 50-мегапиксельный модуль с более широким углом обзора, автофокусом и поддержкой съёмки в 4K при 60 кадрах в секунду. Это должно значительно улучшить качество селфи и влогов.





Основная камера на задней панели также будет обновлена. Ожидается 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1,3 дюйма в обеих моделях. Версия 16 Pro, согласно утечкам, получит расширенный динамический диапазон и ToF-датчик для более точного распознавания глубины при портретной съёмке. Кроме того, улучшена настройка изображения от Leica.

Xiaomi делает ставку на камеры и производительность

Все устройства в линейке Xiaomi 16, включая возможную версию Pro Max, будут работать на базе чипа Snapdragon 8 Elite 2 от Qualcomm. Ранее, в апреле, появилась информация, что базовая модель получит аккумулятор ёмкостью 7000 мАч — это один из самых ёмких показателей среди современных флагманов.

На фоне усовершенствованных сенсоров и доработанной Leica-оптики ожидается, что Xiaomi 16 сможет успешно конкурировать с другими камероцентричными флагманами — такими как Oppo Find X9 и Vivo X300, особенно в условиях низкой освещённости и в сложных сценах.