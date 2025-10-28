Компания Insta360 выпустила новую камеру X4 Air, которая заняла место между моделями X4 и флагманской X5. По заявлению производителя, X4 Air стала самой лёгкой 8K-камерой с обзором 360 градусов — её вес составляет всего 165 граммов. Это заметно меньше, чем у X5 (200 г) и X4 (203 г), однако устройство сохраняет флагманские характеристики.

Камера оснащена сенсорами формата 1/1.8 дюйма и обеспечивает на 134% больше пикселей на кадр по сравнению с записью на X4. Объективы можно заменять всего за несколько секунд, а специальное оптическое покрытие повышает устойчивость к падениям в два раза по сравнению с предыдущей моделью. Кроме того, X4 Air защищена от воды и выдерживает погружение на глубину до 15 метров.

Как отмечает компания, «если X5 создана для точности, то X4 Air — для свободы». Новинка совместима с большинством аксессуаров от X5, но благодаря меньшему весу вся система стала удобнее в использовании. X4 Air оснащена встроенной ветрозащитой и снимает с помощью двух сверхшироких объективов «рыбий глаз», охватывая всё пространство вокруг. После съёмки видео можно перекомпоновать в приложении Insta360, выбрав любой ракурс.

Камера поддерживает управление жестами, интеллектуальные инструменты и фирменную функцию Invisible Selfie Stick, создающую эффект съёмки с дрона. Из-за меньшего корпуса ёмкость аккумулятора снизилась: при съёмке в 8K 30fps X4 Air работает около 88 минут, тогда как X5 выдерживает до 100 минут.

Insta360 X4 Air доступна в чёрном и белом цветах. Продажи уже стартовали в некоторых регионах на официальном сайте компании и на Amazon, а в США и Канаде камера появится «в ближайшее время». Версия Standard стоит $400, а набор Starter с 114-сантиметровой «невидимой» селфи-палкой, крышкой для объектива и дополнительным аккумулятором — $440. При покупке пользователи получают бесплатную годовую подписку на сервис Insta360+ с облачным хранилищем на 200 ГБ.



