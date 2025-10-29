Apple разрабатывает обновлённую версию iPad mini с улучшенной защитой от воды, сообщает Bloomberg. Обновлённый корпус планшета будет устойчив к влаге примерно так же, как у iPhone, что позволит безопасно использовать устройство в ванных комнатах или рядом с бассейном.

Новый корпус и технология звука без отверстий

Инженеры Apple создают переработанную акустическую систему, основанную на вибрационной технологии. Благодаря этому в корпусе iPad mini можно будет полностью отказаться от традиционных отверстий для динамиков — именно они чаще всего становились уязвимыми местами для попадания воды.

Для защиты iPhone компания применяет клей и специальные прокладки, предотвращающие проникновение влаги через разъёмы и решётки динамиков. В случае iPad mini подход будет иным: полностью закрытая конструкция без отверстий должна обеспечить более высокий уровень водонепроницаемости.

Текущая версия планшета не имеет официального рейтинга IP и не предназначена для контакта с водой. Для сравнения: iPhone сертифицирован по стандарту IP68, выдерживая погружение на глубину до шести метров в течение 30 минут. Какой именно уровень защиты получит будущий iPad mini, пока неизвестно.

OLED-дисплей и рост цены

Помимо влагозащиты, iPad mini следующего поколения, ожидаемого в 2026 году, может получить OLED-дисплей. Это будет первое серьёзное обновление модели после выхода седьмого поколения в 2024 году.





По данным Bloomberg, новая технология экрана и переработанный корпус сделают устройство дороже — цена может вырасти примерно на $100. Сейчас базовая версия iPad mini стоит от $499.