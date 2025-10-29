Компания Nothing завершает 2025 год выпуском нового смартфона из популярной серии Phone (a). Новинка под названием Nothing Phone (3a) Lite стала самым доступным устройством бренда, предлагая достойные характеристики при минимализированном дизайне.

Это первый смартфон Nothing без фирменной подсветки Glyph. Хотя устройство сохраняет узнаваемый стиль бренда с прозрачной стеклянной задней панелью и индустриальным оформлением, светодиоды были убраны, что сделало внешний вид более сдержанным и лаконичным.

Корпус получил пластиковую рамку, защитное стекло Panda Glass и степень защиты IP54 от пыли и влаги. Несмотря на визуальные элементы под стеклом, аккумулятор в устройстве несъемный.

На передней панели установлен 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, адаптивной частотой обновления 120 Гц, частотой отклика 480 Гц, поддержкой HDR10+, ШИМ-диммингом 2160 Гц и максимальной яркостью до 3000 нит. Экран также защищен стеклом Panda Glass.

Смартфон оснащён процессором MediaTek Dimensity 7300 Pro — слегка улучшенной версией чипа, применявшегося в Nothing Phone (2a). В зависимости от конфигурации, устройство предлагает 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной, с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью карты microSD.





Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Основная камера представлена тройным модулем: главным 50 МП сенсором Samsung (1/1.57 дюйма, EIS, f/1.88), 8 МП ультраширокоугольным объективом (f/2.2, EIS) и 2 МП макромодулем (f/2.4, EIS). Фронтальная камера — 16 МП.

Среди других характеристик — сканер отпечатков под экраном, толщина корпуса 8,3 мм, вес 199 г, поддержка Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, гибридный слот Dual SIM и фирменная оболочка Nothing OS 3.5 на базе Android 15. Смартфон также оснащён новой кнопкой Essential Key, которая открывает доступ к пространству Essential Space — функции для записи голосовых заметок и быстрого доступа к сохранённым данным.

Nothing Phone (3a) Lite уже представлен в Европе и Великобритании. Версия 8 ГБ + 128 ГБ стоит 249 евро, а модель с 8 ГБ + 256 ГБ — 279 евро. Позже смартфон появится и на других рынках. Устройство будет доступно в белом и черном цветах, а в комплекте поставляется прозрачный защитный чехол, но без зарядного блока.