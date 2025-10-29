Учёные из Рурского университета Бохума и Института программных систем Макса Планка обнаружили, что поисковые системы на базе искусственного интеллекта чаще выбирают менее популярные сайты, чем традиционный Google. Результаты исследования опубликованы в работе “Characterizing Web Search in the Age of Generative AI”.

ИИ выбирает неочевидные источники

Команда сравнила результаты классического поиска Google с ответами Google AI Overviews, Gemini 2.5 Flash и двумя вариантами веб-поиска GPT-4o. Анализ показал, что ИИ-системы чаще обращаются к сайтам, которые значительно уступают в популярности. Во многих случаях такие источники вообще не входят в первую сотню результатов Google по тем же запросам.

В эксперименте использовались разные типы запросов — от реальных вопросов пользователей ChatGPT до политических тем с портала AllSides и популярных товаров с Amazon. Согласно данным инструмента Tranco, домены, из которых черпали ИИ-модели, занимали гораздо более низкие позиции в рейтингах: у Gemini медианное место домена было ниже тысячного.

Более половины сайтов, на которые ссылались AI Overviews от Google, отсутствовали в первой десятке стандартных результатов, а около 40% — даже в топ-100. Тем не менее снижение «популярности» источников не ухудшило качество информации. GPT-модели чаще обращались к корпоративным сайтам и энциклопедиям, избегая соцсетей и форумов.

ИИ сохраняет разнообразие, но теряет детали

Учёные отметили, что по диапазону понятий ИИ-результаты сопоставимы с обычным поиском — это значит, что модели поддерживают схожий уровень тематического разнообразия. Однако способ подачи информации отличается: ИИ не выдаёт список ссылок, а сжимает данные в единый ответ. Такая компрессия, по словам исследователей, приводит к потере мелких или неоднозначных деталей, которые могли бы попасть в классические результаты Google.





Кроме того, ИИ-поиск пока хуже справляется с быстро меняющимися темами. Например, гибридный режим GPT-4o не всегда выдавал актуальные данные при запросах о недавних событиях и трендах.

Авторы делают вывод, что речь идёт не о «лучшем» или «худшем» поиске, а о новой логике Сети, где важнее синтез информации, чем популярность источника. ИИ-поиск формирует интернет, в котором авторитет определяется не трафиком, а точностью сводки.

