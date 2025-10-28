Новый инсайд от известного информатора Digital Chat Station раскрыл свежие подробности о будущем смартфоне Redmi Turbo 5. Согласно утечке, устройство получит 6,5-дюймовый плоский LTPS-дисплей с разрешением 1.5K, а также аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Смартфон оснастят оптическим сканером отпечатков пальцев под экраном, металлической рамкой и защитой от пыли и влаги по стандарту IP68. По словам источника, Redmi значительно улучшила общие характеристики корпуса и материалов, уделив особое внимание качеству сборки и отделке.

Ранее сообщалось, что компания ускорила выпуск серии Turbo 5, чтобы укрепить позиции в среднем ценовом сегменте. Информатор Smart Pikachu утверждает, что устройство будет работать на новом процессоре MediaTek Dimensity, предположительно Dimensity 8500 Ultra. Тот же чип, по слухам, появится в таких моделях, как Oppo Reno 15 Pro, Honor Power 2 и Realme Neo 8.

Ранние утечки указывали на упрощённый дизайн задней камеры, металлическую рамку и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев под дисплеем. Хотя ранее ожидался аккумулятор ёмкостью более 9000 мА·ч, последняя информация подтверждает использование батареи на 7500 мА·ч. Обе утечки сходятся в том, что смартфон будет поддерживать зарядку 100 Вт и получит полную защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Согласно последним данным, Redmi Turbo 5 представят уже в ноябре 2025 года, что раньше первоначально запланированного срока — первого квартала 2026 года. Продвинутая версия, Redmi Turbo 5 Pro, появится позже — в первой половине 2026 года. Ожидается, что для глобального рынка устройство выйдет под брендом Poco как Poco X8 Pro, который уже был замечен в европейских сертификационных базах.



