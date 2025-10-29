Google готовит к выпуску новый смартфон среднего класса — Pixel 10a, который, по слухам, выйдет в 2026 году. Как обычно, первые подробности появились благодаря утечкам, а не официальным заявлениям компании.

Сразу два источника опубликовали CAD-рендеры устройства, показывающие, что Pixel 10a внешне будет почти идентичен нынешнему Pixel 9a.

Смартфон сохранит гладкий дизайн задней панели без выступающей камеры. Он получит скошенные края, а кнопки питания и регулировки громкости расположатся справа. Габариты устройства составят 153,9 × 72,9 × 9 мм, при этом диагональ дисплея немного уменьшится — 6,2 дюйма против 6,3 дюйма у Pixel 9a.

Судя по изображениям, Pixel 10a получит металлическую рамку — на рендерах видны антенны, а задняя панель, как ожидается, останется пластиковой.

Что касается начинки, существенных изменений не предвидится: смартфон, по слухам, будет работать на чипсете Tensor G4, таком же, как у предшественника. Это может разочаровать поклонников бренда, поскольку новые модели Pixel 10 и Pixel 10 Pro уже используют более современный процессор Tensor G5.





Тем не менее есть и хорошие новости: ожидается, что Pixel 10a будет поддерживать фирменную магнитную систему PixelSnap, которая позволит использовать аксессуары и даже совместимые с MagSafe устройства.

Таким образом, Pixel 10a, судя по утечкам, станет эволюционным, а не революционным обновлением — с обновлённым дизайном корпуса и улучшенной эргономикой, но без значительных технических новшеств.