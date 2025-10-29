Компания Casio начала приём предзаказов на новые аналоговые часы серии G-Shock GST-B1000D в Европе. В линейку вошли три модели: GST-B1000D-1A (чёрная), GST-B1000D-2A (синяя) и GST-B1000D-3A (зелёная). Стоимость каждой модели составляет 399 евро. Доставка начнётся 7 ноября.

Серия GST-B1000D была впервые представлена в Японии, однако там часы ещё не поступили в продажу. Эти модели входят в премиальную линейку G-STEEL и сочетают фирменную надёжность G-Shock с более утончённым и минималистичным дизайном. Корпус и браслет выполнены из нержавеющей стали с комбинированной полировкой — зеркальной, вертикальной и круговой, которая красиво отражает свет. Безель без логотипа и тонкий корпус толщиной 11,6 мм придают часам современный и аккуратный вид.

В оформлении прослеживаются мотивы оригинальной модели G-Shock DW-5000C 1983 года. Сохранились характерный «кирпичный» узор циферблата и восьмиугольный безель, дополненные акцентами красного, синего и жёлтого цветов, символизирующими прочность, водонепроницаемость и ударостойкость. Размер корпуса составляет 46,9 × 44,2 × 11,6 мм, а вес — 118 граммов, что обеспечивает баланс прочности и комфорта.

Конструкция GST-B1000D основана на технологии Carbon Core Guard: корпус выполнен из нержавеющей стали и биосмолы, а между корпусом и ремешком расположены буферы из уретана для лучшего поглощения ударов. Также предусмотрены завинчивающаяся заводная головка, минеральное стекло и водонепроницаемость до 20 бар.

Часы работают от фирменной солнечной системы Casio Tough Solar, обеспечивающей стабильную работу даже при слабом освещении. Модель поддерживает подключение по Bluetooth через приложение CASIO WATCHES, что позволяет автоматически синхронизировать время, находить смартфон и определять местоположение. Среди дополнительных функций — секундомер с точностью до секунды, таймер обратного отсчёта, ежедневный будильник, автоматический календарь и яркая LED-подсветка Super Illuminator для удобного чтения показаний в темноте.



