Компания Casio представила наиболее экстраординарную модель за всю историю линейки G-Shock — Nano DWN-5600. Это уменьшенная в десять раз копия знаменитой модели DW-5600, сохранившая ключевые особенности: ударопрочность, водонепроницаемость до 200 метров и полный набор функций.

Устройство весит всего 6 граммов, а его размеры составляют 23,4х20х7,5 мм. Несмотря на миниатюрность, G-Shock Nano оснащены полноценным ЖК-дисплеем и поддерживают стандартные возможности, такие как секундомер, отображение второго часового пояса, автоматический календарь и сигнальный индикатор.

Управление осуществляется посредством трех кнопок, расположенных на боковой панели, а подсветка активируется одним нажатием. Casio позиционирует Nano как самые компактные часы с защитой от ударов, когда-либо созданные компанией: внутри используется сверхплотная компоновка электроники и миниатюрный аккумулятор, обеспечивающий два года автономной работы.

Корпус и ремешок изготовлены из переработанной смолы, а длина ремешка регулируется для обхвата пальца от 48 до 82 мм. В комплект поставки входит эксклюзивная силиконовая подставка для коллекционеров.

Модель будет представлена в трех цветовых вариантах: черном, красном и желтом. Старт продаж G-Shock Nano DWN-5600 запланирован на ноябрь в Японии по ориентировочной цене 14 300 иен (около 95 долларов или 7 700 руб.), а международный релиз ожидается в течение ближайших недель.



