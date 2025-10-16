Casio официально анонсировала серию PRO TREK PRW-B1000, в которую вошли две модели — PRW-B1000-1 и PRW-B1000-5. Новинки поступят в продажу позже в этом месяце и ориентированы на тех, кто часто проводит время на природе и нуждается в надёжных часах для активного отдыха.

Дизайн PRW-B1000 вдохновлён скалой Эль-Капитан в Йосемитском национальном парке. Квадратный стальной безель символизирует вертикальные линии горной породы, а указатель на циферблате в позиции «9 часов» выполнен в форме альпинистского шлямбура. Многослойный циферблат, крупные стрелки и выступающие метки обеспечивают отличную читаемость, а боковые кнопки и заводная головка сделаны из металла для повышенной прочности.

Ремешок выполнен из материала Dura Soft, армированного целлюлозными нанофибрами (CNF). Этот древесный композит отличается малым весом, высокой прочностью и устойчивостью к жаре, холоду и растрескиванию. Корпус изготовлен из огнестойкой био-смолы, сертифицированной по стандарту UL94 V-0, что означает способность самозатухания при воздействии огня — часы безопасно использовать рядом с костром или газовой горелкой.

Энергоснабжение обеспечивается технологией Tough Solar, преобразующей солнечный и даже слабый искусственный свет в электричество. Модель оснащена тройным сенсором, измеряющим направление, барометрическое давление, высоту и температуру. Для точного времени в любой точке мира предусмотрены Bluetooth и система Multiband 6, принимающая радиосигналы из Японии, Китая, США, Великобритании и Германии.

С помощью приложения CASIO WATCHES пользователи могут синхронизировать часы по Bluetooth для автоматической калибровки высоты, фиксации времени и места, а также отслеживания маршрута. Функция Location Indicator показывает направление и расстояние до сохранённых точек. Двойная автоматическая подсветка Super Illuminator освещает и аналоговый, и цифровой дисплеи, обеспечивая хорошую видимость в темноте.





Casio PRW-B1000 защищены сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, выдерживают температуру до -10°C и водонепроницаемы на глубине до 100 метров.

Цена и доступность на разных рынках будут объявлены позже в этом месяце.