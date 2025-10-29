Серия Honor GT 2 дебютирует с 6,83-дюймовыми OLED-дисплеями разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. Новинки станут конкурентами OnePlus Ace 6 Turbo и получат аккумуляторы до 8800 мА·ч и зарядку 100 Вт.

Экраны Honor GT 2 и GT 2 Pro сравняются с OnePlus Ace 6

По данным инсайдера Experience More (Weibo), оба смартфона Honor GT 2 получат одинаковый 6,83-дюймовый экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц — как у OnePlus Ace 6. Это делает серию Honor GT 2 одними из первых устройств бренда с таким высоким показателем плавности изображения.

Инсайдер не уточнил другие параметры дисплеев, но, по слухам, они будут выполнены по технологии OLED. Предполагается, что Honor GT 2 станет прямым конкурентом грядущего OnePlus Ace 6 Turbo — у обоих ожидается один и тот же процессор Snapdragon 8 Gen 5.

Большие аккумуляторы и флагманские характеристики

Согласно утечкам, Honor GT 2 оснастят аккумулятором ёмкостью 8800 мА·ч и поддержкой зарядки 100 Вт. Это немного больше, чем у Ace 6 Turbo, которому приписывают батарею на 8000 мА·ч.

В список общих характеристик входят ультразвуковой датчик отпечатков под экраном и металлическая рамка. GT 2, по предварительным данным, предложит до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища.





Камеры пока не раскрыты, но аналог OnePlus Ace 6 оснащается 32-Мп фронтальной и двойной основной камерой на 50 и 8 Мп. Дебют обеих линеек ожидается в декабре 2025 года в Китае.

Что касается Honor GT 2 Pro, ему прочат более производительный чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, однако подробности о конфигурации модели пока не разглашаются.