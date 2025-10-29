Google объявила, что голосовой помощник Gemini для Google TV станет доступен на большем числе устройств этой зимой. После ограниченного запуска на серии TCL QM9K новая версия появится на Google TV Streamer, Walmart onn. 4K Pro и моделях телевизоров Hisense и TCL 2025 года.

Расширение Gemini для Google TV

Вместе с началом публичного превью Gemini for Home, компания уточнила сроки расширения функции для Google TV. Если ранее говорилось лишь «позже в этом году», теперь запуск намечен на зимний сезон.

На данный момент Gemini доступен только на телевизорах TCL QM9K, но уже подтвержден список следующих совместимых устройств:

Google TV Streamer ;

; Walmart onn. 4K Pro ;

; телевизоры Hisense U7, U8 и UX (2025) ;

; модели TCL QM7K, QM8K и X11K (2025).

Google отмечает, что это «опыт, оптимизированный для больших экранов», и в дальнейшем список совместимых устройств будет расширяться.

Что умеет Gemini на Google TV

Как и на Nest Hub и умных колонках Google, Gemini на телевизорах позволяет вести свободные разговоры, особенно на темы, связанные с развлечениями.





Пользователи смогут:

искать фильмы и сериалы по описанию, даже если не помнят название;

уточнять жанры и предпочтения;

получать краткие пересказы и обзоры;

узнавать о новых темах и находить релевантные видео на YouTube.

Компания также намекнула на появление дополнительных функций Gemini на ТВ в будущем, но подробности пока не раскрывает.