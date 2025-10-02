Японская компания Casio выпустила очередную интересную модель. Часы Edifice Sospensione ECB-2300 нельзя отнести к категории полноценных смарт-часов, однако они предлагают ряд полезных опций, которые отсутствуют в традиционных механических моделях.

Новые часы получили корпус круглой формы, выполненный из нержавеющей стали. Размеры составляют 50,2х45,8х10,9 мм, а вес — 122 грамма. Это классические стрелочные часы, но в отличие от многих аналогов, в них интегрирован модуль Bluetooth, который обеспечивает взаимодействие с мобильным приложением и предоставляет следующие возможности:

Автоматическая регулировка времени;

Отображение мирового времени (около 300 городов);

Передача данных, полученных с помощью секундомера;

Функция поиска смартфона.

Дисплей часов защищен сапфировым стеклом, устойчивым к появлению царапин. Среди характеристик также стоит отметить наличие таймера, секундомера и будильника, встроенную подсветку, водонепроницаемость (до 100 метров) и питание от солнечной батареи Tough Solar.

Новая модель уже доступна для покупки в Японии по цене 41 800 йен (23 000 руб.). Информации о появлении часов в других странах пока не поступало.