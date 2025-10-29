В сеть попали новые изображения прототипов Project Ara — модульного смартфона Google, так и не вышедшего в продажу. Видео с редкими устройствами появилось на TikTok, вызвав волну ностальгии по временам, когда индустрия смартфонов ещё не утратила дух эксперимента.

Видео с прототипами Project Ara появилось в TikTok

Десять лет назад Google представила Project Ara — амбициозный проект модульного смартфона, позволяющего пользователю самостоятельно менять камеру, аккумулятор или процессорный блок. Идея вызвала бурный интерес, но так и не дошла до серийного производства.

Теперь об Ara вновь вспомнили: как сообщает 9to5Google, пользователь TikTok под никомracoondetectionsquadопубликовал видео, где показал несколько прототипов устройства и коллекцию сменных модулей. Канал известен тем, что делится кадрами и фотографиями редких телефонов последних двадцати лет, включая тестовые образцы, никогда не попадавшие на рынок.

На роликах видны разные конфигурации Project Ara — с отдельными блоками для камеры, динамиков и памяти. Судя по состоянию устройств, они представляют собой инженерные образцы, использовавшиеся внутри Google до сворачивания проекта.

Почему Project Ara не дожил до рынка

Идея модульного смартфона казалась шагом в будущее: пользователи могли бы менять компоненты вместо покупки нового телефона. Но в погоне за компактностью и тонким дизайном производители — включая Google, Samsung и Apple — отказались от этой концепции.





Попытки других компаний, вроде Fairphone, сохранить принцип ремонтопригодности показали, что массовый рынок всё же предпочитает монолитные, но тонкие устройства. При этом интерес к модульным решениям не исчез окончательно — энтузиасты до сих пор обсуждают возможности возвращения этой идеи.

Проект, ставший символом несбывшихся инноваций

Хотя Google закрыла Project Ara почти десять лет назад, интерес к нему остаётся. Новые кадры лишь усилили тоску по временам, когда производители экспериментировали, а смартфоны обещали революцию, а не просто очередное обновление дизайна.

Пока маловероятно, что компания вернётся к подобным идеям в ближайшие годы, но проект Ara по-прежнему служит напоминанием о периоде, когда смартфоны могли быть по-настоящему модульными и ремонтопригодными.