project ara concept render
В сеть попали новые изображения прототипов Project Ara — модульного смартфона Google, так и не вышедшего в продажу. Видео с редкими устройствами появилось на TikTok, вызвав волну ностальгии по временам, когда индустрия смартфонов ещё не утратила дух эксперимента.

Содержание
1. Видео с прототипами Project Ara появилось в TikTok
2. Почему Project Ara не дожил до рынка
3. Проект, ставший символом несбывшихся инноваций

Видео с прототипами Project Ara появилось в TikTok

Десять лет назад Google представила Project Ara — амбициозный проект модульного смартфона, позволяющего пользователю самостоятельно менять камеру, аккумулятор или процессорный блок. Идея вызвала бурный интерес, но так и не дошла до серийного производства.

Теперь об Ara вновь вспомнили: как сообщает 9to5Google, пользователь TikTok под никомracoondetectionsquadопубликовал видео, где показал несколько прототипов устройства и коллекцию сменных модулей. Канал известен тем, что делится кадрами и фотографиями редких телефонов последних двадцати лет, включая тестовые образцы, никогда не попадавшие на рынок.

16fb1a9adf1042159c2e034752268e02tplv photomode image
9b2bebab2b5b40a185b4c5f854f5a0e0tplv photomode image
9d5b1bd28d9348af87e27d9395416a81tplv photomode image
f1c221c66f834b51a1710ebb5bdf1f59tplv photomode image
cfeaa4afd2b04832b0bdb4680f066b67tplv photomode image

На роликах видны разные конфигурации Project Ara — с отдельными блоками для камеры, динамиков и памяти. Судя по состоянию устройств, они представляют собой инженерные образцы, использовавшиеся внутри Google до сворачивания проекта.

Почему Project Ara не дожил до рынка

Идея модульного смартфона казалась шагом в будущее: пользователи могли бы менять компоненты вместо покупки нового телефона. Но в погоне за компактностью и тонким дизайном производители — включая Google, Samsung и Apple — отказались от этой концепции.


Попытки других компаний, вроде Fairphone, сохранить принцип ремонтопригодности показали, что массовый рынок всё же предпочитает монолитные, но тонкие устройства. При этом интерес к модульным решениям не исчез окончательно — энтузиасты до сих пор обсуждают возможности возвращения этой идеи.

Проект, ставший символом несбывшихся инноваций

Хотя Google закрыла Project Ara почти десять лет назад, интерес к нему остаётся. Новые кадры лишь усилили тоску по временам, когда производители экспериментировали, а смартфоны обещали революцию, а не просто очередное обновление дизайна.

Пока маловероятно, что компания вернётся к подобным идеям в ближайшие годы, но проект Ara по-прежнему служит напоминанием о периоде, когда смартфоны могли быть по-настоящему модульными и ремонтопригодными.

