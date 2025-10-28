В сети активно распространяются слухи о будущем поколении iPhone 20, которое ожидается в 2027 году и станет юбилейным — в честь 20-летия выхода первого iPhone.

Последняя утечка касается давней темы — отказа Apple от физических кнопок в пользу сенсорных. Подобные слухи появлялись и раньше, однако до сих пор компания не решалась на такой шаг. Теперь, по информации источников из Китая, именно серия iPhone 20 станет первой без каких-либо физических кнопок. Вместо них смартфоны получат ёмкостные сенсорные кнопки с локальной виброотдачей, имитирующей нажатие.

Кроме того, ожидается переход на новый тип камеры и масштабный редизайн корпуса — в честь круглой даты. Пока подробностей немного, но в ближайшие месяцы наверняка появится больше информации о юбилейных смартфонах Apple.