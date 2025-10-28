Появились опасения, что рост стоимости памяти Samsung повлияет на производителей, использующих её DRAM-чипы в своих устройствах. Однако, по последним данным, нехватка памяти настолько серьёзно затронула саму компанию, что под угрозой повышения цен оказались и смартфоны Galaxy.

Согласно недавнему отчёту издания Hankyung, Samsung рассматривает возможность увеличения стоимости некоторых моделей Galaxy из-за подорожания производства микросхем памяти. В первую очередь повышение цен коснётся «смартфонов нижнего и среднего ценового сегмента».

Это означает, что флагманская серия Galaxy S, вероятно, избежит подорожания, хотя подробности пока неизвестны. Основной удар, если информация подтвердится, придётся на линейки Galaxy A и Galaxy M.

Сообщается, что Samsung по-прежнему сталкивается с дефицитом памяти, причины которого со временем стали понятнее. Основной фактор — рост спроса на высокопроизводительную память (HBM), используемую в серверах искусственного интеллекта. Эти чипы значительно сложнее стандартной DRAM, и производители, включая Samsung, переключают мощности на выпуск HBM, что сокращает объёмы производства обычной памяти для ПК и смартфонов.

Производство HBM обходится дороже, а цены на традиционные DRAM-модули Samsung также растут. Ещё в мае 2025 года сообщалось, что стоимость DDR4 и DDR5 в прайс-листах компании увеличилась примерно на 20%. Тогда это связывали с повышением тарифов, но теперь очевидно, что дефицит памяти сыграл не меньшую роль.





При этом не исключено, что даже серия Galaxy S в будущем столкнётся с ростом цен из-за интеграции нового AI-оборудования и связанных с ним расходов.

По оценкам аналитиков, дефицит DRAM может продлиться «более двух лет». Samsung пытается смягчить последствия ситуации, расширяя производство продвинутых микросхем памяти, однако запуск новых линий ожидается не ранее чем через год.