Insta360 выпустила X4 Air — новую 8K-камеру, ставшую самой лёгкой в истории бренда. Устройство сохраняет флагманское качество съёмки и при этом весит меньше большинства смартфонов, делая полнокадровую 360°-съёмку более мобильной и спонтанной.

Камера представлена 28 октября и весит всего 165 граммов — на 38 граммов меньше оригинальной X4. Корпус размером 46 × 113,8 × 37 мм выполнен в матовом графитовом или арктически-белом цвете и легко помещается в карман куртки или небольшую сумку.

Технические характеристики и возможности съёмки

Insta360 X4 Air оснащена двумя CMOS-сенсорами 1/1,8 дюйма с разрешением 29 МП и объективами f/1.95. Камера поддерживает запись видео в 8K при 30 кадрах в секунду или в 6K при 24 кадрах.

Модель унаследовала ключевые режимы предыдущих серий — Active HDR, InstaFrame, timelapse, loop recording и Road Mode. Также сохранены стабилизация FlowState и функция 360° Horizon Lock, обеспечивающие плавность изображения даже при активном движении. Через приложение Insta360 пользователи могут быстро кадрировать, монтировать и экспортировать видео с помощью встроенных AI-инструментов.

Автономность и комплектации

Камера оснащена съёмным аккумулятором ёмкостью 2010 мА·ч, обеспечивающим до 88 минут записи в 8K или 100 минут в 6K. Быстрая зарядка восстанавливает 80% ёмкости за 36 минут и полную — за 57 минут.





Базовый комплект Insta360 X4 Air стоит $399,99 / €399,99 и включает камеру, аккумулятор и стандартные аксессуары. В набор Starter Bundle за $439,99 / €429,99 добавлены невидимая селфи-палка длиной 114 см, защитная крышка для линз и запасной аккумулятор. Оба варианта уже доступны на сайте Insta360 и в Amazon.

Итог

X4 Air не меняет формат 360°-камер, но делает его проще и удобнее. Сохранив 8K-разрешение и урезав вес, Insta360 стремится попасть в баланс между профессиональным качеством и повседневной мобильностью — тем самым приближая съёмку «сферического» видео к уровню смартфонов.