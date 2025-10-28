Компания Motorola анонсировала X70 Air, первый смартфон в своей новой изящной серии. Это устройство выделяется не только толщиной корпуса всего 5,99 мм и многоуровневой защитой, но и внушительной для таких габаритов емкостью аккумулятора, а также быстрым AMOLED-экраном с безрамочным дизайном.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2712×1220 пикселей, защищенным стеклом Gorilla Glass 7i, с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. В качестве «сердца» используется процессор Snapdragon 7 Gen 4, работающий с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ.

Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкостью 4800 мАч с поддержкой проводной турбозарядки мощностью 68 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.

Задняя камера включает в себя два 50-мегапиксельных сенсора: основной с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный с углом обзора 120 градусов. Поддерживается запись видео в разрешении до 4K при 30 кадрах в секунду. Для селфи и видеозвонков предусмотрена 50-мегапиксельная фронтальная камера.

Корпус Motorola X70 Air соответствует стандартам защиты IP68 и IP69, а также сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H. Среди других особенностей — модули Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6E, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и операционная система Android 16.





Motorola X70 Air предлагается в сером, светло-зеленом и темно-зеленом цветах корпуса. Стоимость составляет 365 и 407 долларов (28 800 и 32 150 руб.)за версии 12/256 ГБ и 12/512 ГБ соответственно. Старт продаж на внутреннем рынке запланирован на 31 октября.