В рамках автомобильного форума «CarXL – 2025», который проходит в Москве, стало известно о намерениях двух китайских автопроизводителей – Hongqi и Avatr – развернуть местное производство автомобилей на территории России уже в 2026-м году.

Относительно планов Avatr, сообщила Наталья Митяева, представитель компании «Панавто». Changan, представляющий интересы этого бренда в РФ, планирует наладить сборку моделей, включая гибридные версии подмарки Deepal, на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. В настоящее время на российском рынке официально представлен только электрический кроссовер Avatr 11, но в скором времени к нему присоединится фастбэк Avatr 12.

В то же время Иван Савельев, руководитель российского отделения Hongqi, заявил, что локализация производства компании является приоритетной задачей на 2026 год. Он подчеркнул, что данный проект не имеет отношения к сборке автомобилей Senat на бывшей производственной площадке Toyota в Санкт-Петербурге. Пока не сообщается, какие конкретно модели Hongqi планируются к выпуску в России, однако логично предположить, что выбор падет на наиболее востребованные версии – кроссоверы HS3, HS5, HS7, а также седан H5.