В России стартовали продажи новой линейки игровых ноутбуков Acer Predator Helios Neo 16S AI. Серия ориентирована на геймеров, стримеров и создателей контента, которым важны высокая мощность, качество изображения и портативность. Устройства получили 16-дюймовый OLED-дисплей с частотой 240 Гц, процессоры Intel Core Ultra 9 и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50-й серии, при этом толщина корпуса составляет всего 18,9 мм.

Топовая производительность в компактном корпусе

Ноутбуки Helios Neo 16S AI комплектуются процессорами Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра) или Ultra 7 255HX(20 ядер). Они обеспечивают уровень быстродействия, сравнимый с настольными системами, и поддерживают технологию Intel Application Optimization, оптимизирующую работу популярных игр и приложений для стабильного FPS и быстрой загрузки.

За графику отвечает NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ памяти GDDR7 или RTX 5070 Ti с 12 ГБ GDDR7. Оба решения поддерживают трассировку лучей и ИИ-ускорение DLSS 4, позволяющее повысить частоту кадров без потери качества. Кроме того, набор инструментов NVIDIA Studio ускоряет рендеринг и обработку визуального контента.

Картинка премиум-класса

Основной акцент сделан на дисплее. OLED-экран диагональю 16 дюймов и разрешением 2560×1600 пикселей обеспечивает идеальную цветопередачу, охватывает 100% пространств DCI-P3 и Adobe RGB и поддерживает HDR. Частота обновления 240 Гц делает изображение максимально плавным в динамичных играх и при редактировании видео.

Система охлаждения с жидким металлом

Чтобы реализовать потенциал мощных компонентов в тонком корпусе, Acer применяет термоинтерфейс на основе жидкого металла и модернизированную систему охлаждения с вентиляторами AeroBlade 3D пятого поколения. Каждое устройство оснащено тепловыми трубками с увеличенной площадью теплообмена, что улучшает температурную стабильность при длительных игровых сессиях.





Умный контроль и ИИ-оптимизация

За управление производительностью отвечает приложение PredatorSense. Система на базе искусственного интеллекта в реальном времени регулирует частоты, охлаждение и профили (Тихий, Сбалансированный, Производительный). Пользователь может наблюдать ключевые метрики и настраивать параметры под собственные сценарии.

Аппаратная база и коммуникации

Модель оснащена 32 ГБ оперативной памяти DDR5 (с возможностью расширения до 64 ГБ) и NVMe SSD объёмом 1 или 2 ТБ. Среди интерфейсов — HDMI 2.1, USB-C (Thunderbolt 4), три USB-A 3.2, RJ-45, слот microSD и комбинированный 3,5-мм разъём. Есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth, два динамика с DTS:X Ultra, система шумоподавления PurifiedVoice 2.0, три микрофона и веб-камера FHD IR.

Компактность и автономность

Корпус выполнен из металла, клавиатура и логотип получили RGB-подсветку. При весе 2,3 кг и толщине 18,9 мм ноутбук остаётся портативным, а аккумулятор ёмкостью 90 Вт·ч обеспечивает до пяти часов автономной работы.

Ноутбуки Acer Predator Helios Neo 16S AI уже доступны в российских магазинах по цене от 191 990 рублей.