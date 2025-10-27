В линейке игровых мониторов Acer появилась новая модель Nitro XV325QKV3, выделяющаяся двумя ключевыми особенностями. Помимо яркой подсветки на основе mini-LED, устройство привлекает внимание возможностью смены режимов работы, предлагающих различные комбинации разрешения и частоты обновления.

Acer Nitro XV325QKV3 оборудован IPS-дисплеем с диагональю 31,5 дюйма, имеющим 1152 зоны локального затемнения и максимальную яркость 1000 нит в режиме HDR. Пользователю предоставляется выбор между двумя режимами: 4K при 160 Гц и 1080p при 320 Гц.

Среди прочих характеристик производитель акцентирует внимание на широком цветовом охвате (99% DCI-P3 и Adobe RGB), а также на быстром времени отклика матрицы (от 0,5 мс GtG). Монитор также совместим с технологией AMD FreeSync Premium.

На задней панели расположены порты DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и 3,5-мм разъем для подключения наушников. Подставка обеспечивает регулировку угла наклона и высоты экрана, а также возможность поворота в портретный режим.

Стоимость Acer Nitro XV325QKV3 составляет 610 долларов (49 400 руб.).



