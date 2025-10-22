На прилавках российских торговых сетей появился Acer Predator Helios 18 AI – флагманский игровой ноутбук, разработанный компанией Acer. Отличительной особенностью устройства является наличие передового процессора Intel, мощной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5080 и внушительного 18-дюймового экрана.

Predator Helios 18 AI оснащен 18-дюймовым IPS-дисплеем с Mini-LED подсветкой, разрешением 2560×1600 и частотой обновления в 250 Гц. Вычислительная мощность обеспечивается процессором Intel Core Ultra 9 275HX, дополненным оперативной памятью DDR5 объемом от 32 до 128 ГБ и SSD-накопителем емкостью от 2 до 4 ТБ. За обработку графики отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5080 с 16 ГБ видеопамяти GDDR7.

Для эффективного охлаждения этих компонентов используются вентиляторы AeroBlade 3D Fan шестого поколения, обладающие самыми тонкими в мире металлическими лопастями (толщиной всего 0,05 мм). Инновационная система адаптивно регулирует угол наклона лопастей в зависимости от скорости вращения, что позволяет увеличить воздушный поток на 20% по сравнению с предыдущим поколением.

Фирменное программное обеспечение Acer PredatorSense, использующее нейросетевые алгоритмы, в режиме реального времени оптимизирует производительность и интенсивность охлаждения. Ноутбук также оснащен механической клавиатурой с тактильными переключателями MagKey 4.0 и RGB-подсветкой.

Среди прочих характеристик: шесть динамиков Predator Vox, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, разъемы HDMI 2.1, два USB Type-C (Thunderbolt), три USB 3.2 Type-A, Ethernet, 3,5-мм аудиоразъем для наушников и слот для карт памяти.





Стоимость новинки варьируется в зависимости от конфигурации: