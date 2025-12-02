Samsung расширяет линейку своих планшетов новым доступным устройством, созданным специально для юных пользователей. Galaxy Tab A11+ Kids Edition уже представлен и предлагает большой экран, яркое оформление и инструменты родительского контроля, делая его удобным и безопасным гаджетом для детей.

Напомним, ранее южнокорейская компания выпускала Galaxy Tab A9+ Kids Edition, и новинка становится прямым преемником этой модели. Один из ключевых акцентов — яркий детский дизайн. Kids Edition поставляется с цветным мягким защитным чехлом для Galaxy Tab A11+, а также с голубым детским стилусом, ремешком для переноски и брелоком с фирменным персонажем Samsung — крокодильчиком Крокро.

Кроме того, в комплект входят красочные наклейки с персонажами Samsung Kids и их поездом Choo Choo. Важная часть планшета — режим Kids, который позволяет детям взаимодействовать со стилягой Крокро, поваром-новичком Куки, меломанкой Лисой и другими героями. По сути, это тот же Galaxy Tab A11+, но с несколькими дополнительными функциями и аксессуарами.

Планшет оснащён высоким 11-дюймовым WUXGA (1920×1200) LCD-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Под капотом — процессор MediaTek Dimensity 7300, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенного хранилища, которое можно увеличить до 2 ТБ с помощью microSD.

Питает устройство батарея ёмкостью 7040 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Среди других особенностей — основная камера на 8 Мп, фронтальная на 5 Мп, четыре динамика с Dolby Atmos, аудиоразъём 3,5 мм и Bluetooth 5.3. Samsung уже анонсировала Galaxy Tab A11+ Kids Edition в Австралии на своём официальном сайте по цене 429 австралийских долларов.



