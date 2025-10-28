Хотя анонс Galaxy Z Fold8 ожидается только в следующем году, в сети уже появились первые утечки, раскрывающие детали будущего флагманского складного смартфона. Последняя информация проливает свет на характеристики дисплея и емкость аккумулятора.

Согласно утечке, Galaxy Z Fold8 получит новую технологию шарнира под названием «laser-drilling metal plate». Она позволит уменьшить заметность складки на экране. По данным источников, аналогичная технология будет использоваться и в складном iPhone, который готовит Apple.

Кроме того, смартфон будет оснащен аккумулятором ёмкостью более 5000 мА·ч, что станет значительным улучшением по сравнению с нынешним Galaxy Z Fold7, имеющим батарею на 4400 мА·ч. Также сообщается, что Samsung вернет поддержку стилуса S Pen, что порадует пользователей, предпочитающих функциональность устройств серии Note.

Официальный анонс Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8 ожидается в июле 2026 года, если компания не внесет изменений в график выпуска.