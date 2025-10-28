Яндекс добавит в Алису AI раздел «Моя память» и систему ИИ-агентов. Эти функции позволят пользователю вести дела прямо в чате и поручать нейросети выполнение конкретных задач — от бронирования до анализа данных.

Раздел «Моя память» создаётся как цифровой органайзер. Алиса AI сможет превращать поток мыслей пользователя в структурированные заметки, списки покупок и напоминания. Достаточно просто сказать «Алиса, напомни позвонить вечером» — ассистент запомнит фразу, привяжет её ко времени и уведомит.

ИИ-агенты станут следующим этапом развития. Они позволят Алисе AI взаимодействовать с внешними сервисами: бронировать столики, искать товары, заполнять формы и готовить отчёты. Пользователь лишь подтверждает готовое решение. По словам разработчиков, это первая российская нейросеть, которая способна довести задачу до конца без участия человека.

Функции «Моя память» и ИИ-агенты появятся в приложении Алиса и на alice.yandex.ru постепенно, в течение ближайших месяцев. Компания отмечает, что эти инструменты создаются с приоритетом приватности — данные пользователя хранятся локально и доступны только ему.