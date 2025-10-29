В сентябре 2025 года число активных слушателей Яндекс Музыки среди подписчиков Яндекс Плюса достигло 30,5 миллиона в месяц — это на 32% больше, чем годом ранее. Рост обеспечили персонализированные рекомендации на базе искусственного интеллекта, которые стали ключевым фактором привлечения и удержания пользователей.

Персональные рекомендации как ядро сервиса

Главным продуктом Яндекс Музыки остаётся система Моя волна, формирующая поток треков с учётом предпочтений конкретного слушателя. На нее приходится половина всех песен, которые пользователи добавляют в свои коллекции. Каждый месяц Мою волну слушает 90% владельцев мобильных приложений сервиса.

В конце 2023 года Яндекс Музыка внедрила в этот продукт генеративные нейросети. В 2025 году компания первой среди мировых стримингов перешла на новую архитектуру рекомендаций — генеративную модель ARGUS, созданную исследователями Яндекса. После обновления пользователи стали на 20% чаще добавлять в коллекции треки артистов, которых раньше не знали.

Новые технологии и развитие продукта

В третьем квартале 2025 года сервис представил нейросетевую технологию сведения треков и запустил формат «AI-сетов Моей волны», в которых персональные рекомендации соединяются в единый DJ-сет с плавными переходами между композициями.

Рост экосистемы Яндекс Плюс

Яндекс Музыка входит в мультиподписку Яндекс Плюс, крупнейшую в России. По данным ICMR («ГФК Русь»), за третий квартал 2025 года количество подписчиков Плюса выросло на 25% и достигло 44,9 миллиона.



