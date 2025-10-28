В семействе портативных игровых консолей Retroid произошло расширение — представлены модели Pocket 6 и Pocket G2. Обе новинки, хотя и нацелены на запуск старых игр посредством эмуляции, имеют разные аппаратные конфигурации.

Retroid Pocket 6 оснащена 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешающей способностью 1920×1080 и частотой обновления в 120 Гц. В основе аппаратной платформы — процессор Snapdragon 8 Gen 2, работающий в связке c 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и встроенным хранилищем данных на 128 или 256 ГБ (предусмотрена возможность увеличения объема памяти с помощью карт microSD).

Устройство получило модули беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, а также аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 27 Вт. Управление консолью возложено на операционную систему Android 13.

Более бюджетная модель имеет аналогичный экран, но с меньшей частотой обновления — 60 Гц. Внутри установлен чип Snapdragon G2 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, с возможностью расширения. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, а для беспроводной связи используются модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Работает Pocket G2 под управлением операционной системы Android 15.

Стоимость Retroid Pocket 6 составляет 229 и 279 долларов (18 000 и 22 000 руб.) соответственно за версии 8/128 ГБ и 12/256 ГБ, модель Pocket G2 оценена в 219 долларов (17 300 руб.). Начало продаж запланировано на 29 октября.



