Яндекс расширяет возможности своей нейросети — Алиса AI скоро станет частью экосистемы Яндекс Go и появится в носимых устройствах. Ассистент научится выполнять реальные действия по голосовой команде, взаимодействуя с сервисами Такси, Еды, Лавки и Доставки.

Если пользователь скажет: «Алиса, отправь другу торт», нейросеть определит задачу, вызовет нужного ИИ-агента, подберёт тариф и оформит заказ. После подтверждения система отправит доставку без дополнительного ввода данных. Всё это — прямо из чата или голосом.

В планах компании — запуск устройств, которые станут интерфейсом для функции «Моя память». Они позволят пользователю на ходу надиктовывать мысли и задачи, а Алиса AI будет превращать их в заметки и синхронизировать со всеми сервисами.

Таким образом, ассистент выходит за пределы экрана: он будет помогать пользователям не только онлайн, но и в повседневных делах. Первые устройства с интеграцией Алисы AI ожидаются в 2025 году.