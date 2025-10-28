Компания Яндекс на конференции «Алиса, что нового?» представила новую версию голосового ассистента — Алису AI. Это универсальная нейросеть, способная решать повседневные и профессиональные задачи в чате. Разработчики утверждают, что модель показывает лучшие результаты среди российских ИИ-продуктов.

Алиса AI обучалась на миллионах реальных запросов, поступающих в Поиск, Навигатор и другие сервисы компании. Приоритет при обучении отдали практическим задачам — от учёбы и работы до бытовых инструкций. По данным Яндекса, именно в этих категориях нейросеть демонстрирует наибольшую точность и полезность.

Главное нововведение — мультимодальные ответы. Теперь нейросеть сопровождает текст картинками, видео и справочной информацией из Яндекс Карт. Такой формат позволяет давать пользователю не просто ответ, а готовое решение с контекстом.

Алиса AI уже доступна на сайте alice.yandex.ru, в приложении Алиса и в Поиске. В ближайшее время её функции появятся в Браузере и сервисах Яндекс Go. По замыслу компании, новая версия ассистента должна стать единым интеллектуальным центром экосистемы.