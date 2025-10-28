Только что Яндекс представил новую категорию носимых ИИ-устройств, созданных для работы с ассистентом Алиса AI. Эти устройства станут физическим интерфейсом сервиса «Моя память» и позволят пользователям взаимодействовать с искусственным интеллектом без смартфона — просто голосом, на ходу.

С помощью носимого устройства можно будет надиктовывать мысли, задачи и идеи, которые важно сохранить. Алиса AI автоматически превратит их в структурированные списки, заметки и напоминания, доступные в чате. В любой момент пользователь сможет вернуться к сохранённому материалу — как через само устройство, так и через Алису AI на других платформах.

По данным компании, все носимые ИИ-устройства будут объединять опыт Яндекса в разработке собственной электроники и возможности новой нейросети. Первое устройство категории выйдет в продажу в 2026 году. Оно обеспечит постоянный доступ к ИИ в любом месте — дома, в дороге, на работе или во время прогулки.

Кроме сервиса «Моя память», носимые устройства смогут выполнять команды через ИИ-агентов Алисы AI. Пользователь сможет, например, сказать: «Алиса, запиши меня на стрижку», — и ассистент выполнит действие, выбрав подходящий сервис. Все данные между устройством и чатом будут синхронизироваться мгновенно, обеспечивая единый контекст взаимодействия.

Запуск носимых ИИ-устройств — логичное продолжение стратегии Яндекса по развитию искусственного интеллекта. Компания создаёт единую экосистему, в которой Алиса AI помогает решать задачи на разных платформах — от чата и Браузера до умных колонок и новых носимых интерфейсов.



