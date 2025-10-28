Компания Sharp пополнила свой ассортимент проекторов четырьмя моделями серии A, которые обеспечивают достаточную яркость изображения даже при естественном свете. Каждая из представленных новинок имеет широкий спектр интерфейсов и усовершенствованную систему охлаждения.

В линейке бренда появились лазерные проекторы XP-A824U (световой поток до 8200 люмен), XP-A104U (до 10 000 люмен), XP-A155U (до 15 000 люмен) и XP-A175U (до 17 000 люмен). Все модели обладают идентичным разрешением изображения — 1920×1200 пикселей, при этом поддерживается воспроизведение контента в формате 4K.

Отличительной особенностью новых проекторов является наличие герметичного модуля источника света, который предотвращает попадание пыли внутрь оптической системы. Кроме того, производитель акцентирует внимание на поддержке функции «Картинка в картинке» и возможности одновременной проекции изображения с двух источников в режиме разделенного экрана.

В набор интерфейсов входят разъемы HDBaseT и HDMI (с поддержкой HDCP). Программное обеспечение NaViSet Administrator 2 позволяет удаленно настраивать проектор, а технология Multi-display TilMatrix дает возможность использовать визуальные эффекты высокого разрешения без применения дополнительного оборудования.

Все проекторы совместимы с системами управления Extron, AMX, Crestron и PJLink, а гарантия на источник света составляет 20 000 часов. Начальная стоимость младшей модели XP-A824U составляет 12 319 долларов (972 950 руб.).



