На российской онлайн-платформе Auto.ru появилось объявление о продаже первого гибридного кроссовера Zeekr 9X. Автомобиль доступен у московского дилера по цене 12,5 миллионов руб. Эта сумма сопоставима со стоимостью нового Land Cruiser 300, однако Zeekr превосходит его по техническим характеристикам и размерам.

Zeekr 9X обладает длиной 5,2 метра и колесной базой в 3169 мм. В Россию была завезена модификация с силовой установкой, развивающей 897 лошадиных сил, и батареей емкостью 70 кВт⋅ч. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 3,9 секунды и имеет максимальный запас хода в 1200 км.

Внутри Zeekr 9X оборудован шестью посадочными местами, двумя 16-дюймовыми дисплеями для водителя и переднего пассажира, а также крупным экраном для задних пассажиров. Сиденья оснащены электрорегулировками, функциями обогрева и вентиляции. В пневматической подвеске используются амортизаторы с адаптивной регулировкой.